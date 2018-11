10 musiciens qui refusent que Trump fasse jouer leurs chansons pendant des rassemblements partisans

Le président américain n’a pas la cote auprès des artistes. Les musiciens en particulier. Ça, tout le monde le sait.

Certains d’entre eux poussent d’un cran leur aversion envers Donald Trump en l’empêchant formellement de s’approprier leur répertoire devant ses supporteurs.

Lors de son assermentation en janvier 2017, le nouveau président avait été boudé par bien des rock stars. Son comité avait dû se rabattre sur Toby Keith et Three Doors Down...

On est loin de Barack Obama qui a eu droit, entre autres, à U2, Beyoncé et Bruce Springsteen pour souligner son arrivée à la Maison-Blanche.

Voici la liste des 10 artistes qui ont demandé à Donald Trump de ne plus utiliser leurs chansons dans les assemblées partisanes.

Pharell Williams

Le chanteur et producteur américain a fait parvenir une mise en demeure au président américain lui demandant de ne plus utiliser la chanson Happy dans ses assemblées.

Quelques heures après la tuerie ayant eu lieu dans une synagogue de Pittsburgh samedi dernier, beaucoup d’américains étaient secoués de cette vague de terreur secouant leur pays. Trump a cru bon alors de faire son entrée en scène au rythme de la joviale chanson Happy.

Pour Pharell Williams, les événements tragiques survenus à la synagogue n’avait rien de «Happy»(heureux).

D’autant plus que le président a été vivement critiqué de part et d’autres parce qu’il a rencontré ses partisans comme prévu plutôt que d’annuler le rassemblement pour s’adresser à la nation.

Aerosmith

En août dernier, le chanteur d’Aerosmith Steven Tyler a aussi envoyé une mise en demeure au président américain l’obligeant à ne plus utiliser aucune de leur chanson lors d’assemblées.

Tyler s’est défendu sur Twitter que ce n’était pas une question partisane, mais plutôt une question de respect de droits d’auteur.

En fait, c'était la seconde mise en demeure du groupe envoyée à Trump.

Quelles sont les pièces au centre de ce litige ? Livin’ on the Edge et Dream On.

Les Rolling Stones

Selon le Telegraph, la troupe à Jagger et Richards a quant à elle exigé dès 2016, avant que Donald Trump dirige les États-Unis, que ce dernier ne fasse plus jouer Start me up quand il quittait la scène lors de ses assemblées partisanes.

Le Président américain semble être un grand fan des Stones à en croire les pièces utilisées lors de ses rassemblements.

Ses supporteurs ont aussi entendu par le passé les pièces You Can’t Always Get What You Want, Sympathy for the Devil(drôle de choix) et Brown Sugar dans ses fameux rallyes.

Elton John

Sir Elton John a lui aussi demandé à Donald Trump de retirer les chansons Rocket Man et Tiny Dancer de sa playlist présidentielle.

R.E.M.

Le groupe de Michael Stipe n’a pas attendu l’élection de Donald Trump pour intervenir.

En septembre 2015, R.E.M a fait tout en son pouvoir pour empêcher les fans de Trump de s’approprier It’s the End of the World(And I Feel Fine).

Encore ici, drôle de choix de chanson pour célébrer un candidat à la Maison-Blanche...

Neil Young

Le chanteur folk-rock canadien s’est lui aussi opposé à l’utilisation de ses oeuvres dans un contexte partisan à la gloire de Trump.

Les allégeances démocrates de Young étant bien connues (il a même appuyé ouvertement Bernie Sanders), il est surprenant que le DJ des républicains ait pu penser s’approprier Keep on rockin in a free world, et ce, dès le moment où le coloré milliardaire ait annoncé sa candidature en 2015.

Adele

La chanson Rolling in the Deep de la chanteuse a aussi fait son entrée dans le palmarès de pièces interdites dans les assemblées de Trump. Son équipe faisait résonner le hit d’Adele pour réchauffer la salle avant le discours du président.

Queen

Dans le cas de Queen, c’est en 2016 que les membres survivants du groupe ont déposé une plainte pour que leur hit We Are the Champions ne servent plus à accompagner les entrées sur scène de Melania Trump lors de la convention républicaine de 2016.

La succession de George Harrison

La pièce des Beatles Here comes the Sun a été entièrement écrite par le plus timide des 4 garçons dans le vent. Elle a aussi servi à accompagner Ivanka Trump pendant qu’elle montait sur scène à la Convention républicaine de 2016. Ce qui eut pour effet de déplaire aux héritiers de Harrison.

La succession de Prince

Le mois dernier, c’était au tour des héritiers de «l’artiste anciennement connu sous le nom Prince» de se manifester.

Le Rolling Stone annonçait qu’Omarr Baker, le demi-frère du défunt chanteur du Minnesota, a eu vent que Purple Rain a joué tout récemment dans un rassemblement tenu au Mississippi.

Sur Twitter, il a avisé que «la succession de Prince n’a jamais donné la permission au président Trump ou à la Maison-Blanche d’utiliser ses chansons et a demandé qu’elles cessent immédiatement de les utiliser.»