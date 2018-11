10 VUS qui ne devraient pas s’appeler des VUS

Les VUS sont à la mode, par les temps qui courent.

Voyant que les automobilistes sont à la recherche de véhicule plus costauds avec une position de conduite rehaussée, les constructeurs ont multiplié les lancements de «véhicules utilitaires sport» au cours des dernières années. À un point qui frise désormais le ridicule.

Dans le but d’être au goût du jour, plusieurs marques ont commercialisé des véhicules à hayon à peine plus hauts sur pattes qu’une voiture traditionnelle et tentent maintenant de nous les faire passer pour des VUS à grands coups de campagnes publicitaires.

Voici 10 modèles qu’on nous vend comme des VUS, mais qui n’en ont tout simplement pas les caractéristiques.

Nissan Kicks

On nous présente le Kicks comme le successeur officiel du controversé Juke, mais c’est davantage la vieillissante Versa Note que le Kick s’apprête à remplacer. Avec son petit gabarit et l’absence d’un rouage intégral, le Kicks devrait être considéré comme une compacte à hayon, pas comme un VUS.

Toyota C-HR

Comme le Kicks, le Toyota C-HR boude le rouage intégral et ne propose qu’une configuration à roues motrices avant. Entre ça et une Corolla à hayon, la ligne est mince.

Fiat 500X

Eh oui, même Fiat a succombé à la folie du marketing. Le Fiat 500X a beau être un peu plus gros que la 500 «ordinaire», le vendre comme un VUS demeure une idée plutôt absurde.

Alfa Romeo Stelvio

Pour la conception de son tout premier «VUS», le Stelvio, Alfa Romeo utilise la même plateforme et les mêmes composantes mécaniques qui servent à la berline Giulia. Le Stelvio n’est différent que par une suspension légèrement rehaussée un hayon à l’arrière. Rendu là, on aurait pratiquement pu l’appeler un Giulia Wagon!

Mini Countryman

L’arrivée d’un véhicule utilitaire chez Mini a fait sourciller bien des gens, il y a déjà quelques années. Construit à partir de la même plateforme qui sert aux BMW X1 et X2 (qu’on qualifie d’ailleurs eux aussi de VUS chez BMW), la Countryman n’est ni plus ni moins qu’une grosse Mini Cooper avec un rouage intégral.

Ford EcoSport

Constatant l’effondrement des ventes de sa petite Fiesta, Ford a décidé de la remplacer par un véhicule utilisant la même plateforme, mais qui propose une suspension rehaussée et un rouage intégral offert en option. Et hop, on nous vend ça comme un VUS!

Honda HR-V

Ford n’est pas le seul constructeur à avoir pensé à transformer ses sous-compactes en VUS. Chez Honda, on a utilisé la plateforme de la Fit pour développer le HR-V.

Hyundai Kona

Compétiteur direct à des modèles comme le Ford EcoSport et le Honda HR-V, le Kona de Hyundai mise lui aussi sur un rouage intégral offert en option et sur un design fonceur pour passer pour un VUS. Pire encore, la variante 100% électrique qu’on s’apprête à commercialiser au Canada ne sera offerte qu’avec une configuration à roues motrices avant.

Mazda CX-3

Fait assez cocasse: chez Mazda, le CX-3 propose un espace de chargement moindre que celui de la Mazda3 Sport. On continue pourtant de nous le vendre comme un véhicule utilitaire avec la même recette empruntée par ses rivaux: un plus grand débattement de la suspension et un rouage intégral offert en option.

Kia Niro

Malgré ce que pourraient laisser croire son design extérieur, le Kia Niro ne propose aucune version à rouage intégral. Il devrait être considéré comme une voiture familiale, et non pas comme un VUS.