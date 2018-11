ST-HILAIRE, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gérard St-Hilaire, conjoint de Nicole Houle, fils de feu Béatrice Côté et de feu Lucien St-Hilaire. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie et François; son frère et ses sœurs: Lucien (feu Yolande Robitaille), Jacqueline (feu Jean-Paul Fréchette), Jeannine (André Leclerc) et Denise; son beau-père Émile Houle (feu Denise Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Houle: Ginette (Jean-Marie Dionne), Lise (Raymond St-Pierre), Denis et Michel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone: 418 835-7188, www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.