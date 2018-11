BLAIS, Paul-Eugène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 octobre 2018 à l'age de 86 ans, est décédé M. Paul-Eugène Blais, époux de Mme Thérèse Roberge, fils de feu Philippe Blais et de feu Marie-Flore Paquet. Il demeurait à Charny. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Clément, sa belle-fille Lucie Patry, ses petits-enfants Étienne, Catherine (Jean-Michel Bernier), ses arrière-petits-enfants Naïma et Léo; ses frères et soeurs feu Auguste (feu Reinette Roberge), Pierrette (feu Roland Desbiens), Pierre-Paul (Gisèle Bergeron), Francine (Gilles Bérubé); ses beaux-frères, belles-soeurs de la famille Roberge, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 11h à 14h.La famille remercie le personnel de la Résidence Kennedy ainsi que le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis