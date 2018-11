MORENCY, Jean-Jacques



À Grondines, entouré de ses enfants, le 23 octobre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Jacques Morency, époux de feu dame Thérèse Trottier, fils de feu monsieur Arthur Morency et de feu dame Anna Rompré. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 11 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Morency laisse dans le deuil ses enfants: Alice (Guy Rivard), Suzanne (Gilles Arcand), Lise (Gilles Frigon), Micheline (Yves Plourde), Daniel (Marina Paquette), Jacinthe (Carl Welsh) et feu Claire; ses petits-enfants: François Rivard (Erika Dionne), Nicolas Rivard (Annie Cavanagh), Julie Arcand (Daniel Deslauriers), Jean-Philippe Arcand (Carolie Rousseau-Cyr), David Frigon (Claudia Martel), Alexandre Frigon (Jessica Bourassa), Geneviève Bérubé, Marie-Christine Bérubé, Olivier Morency, Vincent Morency (Laurie Lemire) et Alexandra Savard (Marc-Antoine Côté); ses arrière-petits-enfants: Emile, Livia, Elsa, Marilie, Etienne, Gabriel, Méliane, Thomas, Maéva et Justin; ses belles-sœurs: Carmel Paquin (feu Émilio Morency) et Jeanne D'Arc Devault (feu Jean Trottier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Morency et Trottier. Ses enfants désirent remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Portneuf spécialement madame Diane Boulet et monsieur Djino Gosselin ainsi que le docteur Gaston Guimond pour leur disponibilité, leur empathie et la qualité de leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.