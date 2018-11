BOURGET, Jean-Claude



À son domicile, le 28 octobre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Bourget, pharmacien, fils de feu Achille Bourget et de feu Simonne Lemieux. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Yolande (feu Jacques Montpetit), Andrée (feu André Bilodeau), feu Henri, Louise (feu Raymond Leclerc), feu Pierre (feu Denise Cantin), Nicole (feu Lionel Sénéchal), Michel (Carole Houle), Lucie (Gérard Guay) et Luc; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 11h30.et de là au cimetière Mont-Marie de Lévis.