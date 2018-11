3 masques maison à faire avec vos restes de CITROUILLES après l'Halloween

L’Halloween est terminée, mais dites NON au gaspillage en transformant vos citrouilles en produits de soin pour la peau. Et en potage. Et en tarte. C’est gros, une citrouille!

La citrouille est un légume rempli de vitamines et d’antioxydants qui seront hydratants et réparateurs pour la peau. C’est aussi un exfoliant chimique doux, puisque la citrouille contient des enzymes. Il est donc logique de l’inclure dans ses soins!

Plusieurs entreprises beauté l'utilisent déjà, mais ça coûte cher, un masque. Mieux vaut partager ses restants de citrouille avec les écureuils du coin et se faire un masque chez soi, avec d’autres ingrédients qu’on possède déjà.

Avant toute chose, votre citrouille devra être en purée. Coupez-la en cubes et hop! dans le four à 350 sur une plaque de cuisson, pendant 50 minutes si c’est toute la citrouille, moins si ce n’est que quelques tranches.

Ensuite, on passe le tout au malaxeur jusqu’à obtention de la texture désirée. Voilà!

Recette 1: Masque réparateur pour le visage post-Halloween

Les partys d’Halloween un à la suite de l’autre, ce n’est pas l’idéal pour la peau. Le manque de sommeil, l’alcool, les gros maquillages avec des produits un peu bon marché, tout ça mis ensemble, c’est une recette (ha!) pour avoir des boutons ou des pores congestionnés.

Pour exfolier en douceur et réparer votre peau, il vous faut:

1 cuillère à table de votre purée de citrouille;

3 c. à t. de yogourt grec nature;

1 c. à t. de café moulu;

Un peu de miel.

On mélange, puis on applique sur le visage en massant doucement pendant environ 1 minute. Ensuite, on laisse agir pendant 10 minutes.

Le café va déloger les impuretés en exfoliant la peau. Ensuite, les enzymes de la citrouille et les acides lactiques du yogourt vont terminer le travail en se débarrassant des peaux mortes.

Pour terminer, le miel est hydratant, mais aussi nettoyant, alors il va éliminer les bactéries. Voilà!

Recette 2: Exfoliant pour le corps qui sent bon

Le corps aussi souffre quand le froid arrive. La peau craque et peut même peler! Quand on est rendus là, la crème hydratante n'est d'aucun secours, puisqu’elle ne peut pénétrer sous les peaux mortes. Il faut donc s’exfolier le corps!

Voici ce qu’il vous faut:

½ tasse de purée de citrouille;

½ tasse de lait de coco;

½ cuillère à thé de cannelle moulue.

Vous remarquerez bien vite que cette mixture sent très bon, mais ne la mangez pas tout de suite.

Commencez par en appliquer une petite quantité sur votre corps en massant! La cannelle se charge d’exfolier, la citrouille aussi, et le lait de coco hydrate! Magie.

Recette 3: Masque hydratant pour le visage, pour combattre la déprime de novembre

Avec l’arrivée de novembre, c’est comme officiel que l’hiver s’en vient, ce qui veut aussi dire peau sèche. En passant de l’intérieur chauffé à l’extérieur frisquet, c’est comme inévitable. Ce masque pourra vous aider!

Il vous faudra:

3 cuillères à soupe de purée de citrouille;

2 c. à s. de yogourt nature;

1 c. à s. de flocons d’avoine.

On mélange et on laisse agir sur le visage pendant 10 à 15 minutes. L’avoine, c’est génial pour calmer la peau. Donc, si vous êtes irrité(e) par le froid et avez de petites plaques de sécheresse ou des rougeurs, cela va aider énormément.

En plus des vitamines que la citrouille et le yogourt apportent, bien sûr!

Bon, on vous a convaincu de ne pas jeter vos citrouilles? Génial!



