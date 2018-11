ROUSSEAU, France



À l'Hôpital St-Sacrement, le 11 octobre 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée madame France Rousseau, épouse de monsieur Guy Voyer Jr, fille de madame Alicia Fortier et de monsieur André Rousseau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 18h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à une date ultérieure. Outre son époux, monsieur Guy Voyer Jr, et ses parents madame Alicia Fortier et monsieur André Rousseau, elle laisse dans le deuil ses enfants: Thalya (Keven Lamontagne Lafond) et Francis (Geneviève Gagnon); sa petite-fille: Naïna Lafond; ses frères et sa soeur: François (Nathalie Hébert), Mario (Mathilde Gouin) et Lyne (Hugues Martineau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Voyer: Benoît (Johanne Rancourt), Alain, Dominique, Julie et Jean ainsi que ses trois neveux, ses cousins et cousines, ses tantes et plusieurs ami(e)s en or. La famille tient à remercier le département d'oncologie de l'Hôpital St-Sacrement en particulier Dre Catherine Doyle pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein (Québec); Fondation du CHU de Québec et ou la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.