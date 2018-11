DOYON, Cécile Garant



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 octobre 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Cécile Garant, épouse de feu M. Jacques Paulo Doyon. Elle était la fille de feu M. Adrien Garant et de feu Mme Yvonne Giguère. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera ausamedi le 3 novembre 2018 de 9 h à 11 h 30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Dorothée (André Poulin), Patricia (Randolph Lamontagne) et Jacques (Françoise Le Dantec); ses petits-enfants: Olivier (Erica Melanson), Amélie (Mathieu Boulanger), Catherine (Maxime Roy), Sammy (Aurélie Pouliot), Guillaume, Philippe (Kenza El Kazraji) et Christian (Laurence Pomerleau); ses arrière-petits-enfants: Thomas, Delcia, Rosalie, Léonard, Billie, Lexie, Ally-Rose et Eloïse; son frère et ses sœurs: Léo (Lucille Fortin), Thérèse (feu Rock Poulin) et Murielle (feu Raymond Jacques). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Garant et Doyon. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : À la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : www.fhdl.ca/ Fondation les diabétiques de Québec : https://www.diabete.qc.ca