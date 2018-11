HUPPÉ, Gérald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 octobre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé entouré d'amour, en douceur et dans la sérénité, monsieur Gérald Huppé, époux de madame Lorraine Grégoire. Il était le fils de feu madame Rita Dion et de feu monsieur André Huppé. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: René (Marie-Christine Claveau) et Josianne (Alexandre Rouillier); ses petits-enfants: Mathilde, Laurent et Olivier, Anabel, feu Rafaele et Béatrice. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer et/ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 2 novembre de 19h à 21h età compter de 11h.