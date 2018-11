DESJARDINS, Jean-Marie



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 27 octobre 2018, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé M. Jean-Marie-Desjardins, époux de dame Carmen Côté. Natif de Sainte-Paule et autrefois de Saint-Elzéar, il résidait au Château Sainte-Marie. Il était le fils de feu Stanislas Desjardins et de feu Thérèse Blanchette.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 2 novembre de 19 h à 21 h 30, samedi, jour de la célébration, à compter de 12 h 30. La direction de la célébration a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Ken Van Barneveld), Sylvie (Normand Chabot). Hélène (Gaétan Blouin) et Isabelle (Michel Paquet); ses 9 petits-enfants: Erika Desjardins-Dufresne (Francis), Noémie Desjardins-Racine, Gabriel Sanfaçon (Claudia), David-Olivier Desjardins-Girard (Maude), Joanie Sanfaçon (Mathieu), Samuel Van Barneveld (Claudia), Tommy Desjardins-Girard (Laurence), Brittany Perry et Julianne Perry ainsi que ses 7 arrière-petits- enfants. Il était le frère de feu Aline (Marius Bérubé), Dolorès (Fernand Ouellet), Lucille (feu Jean-Marie Labrie), Françoise (feu Bertrand Blanchette), Benoît (Jeannine Deschênes), Yvan (Huguette Deschênes), Gilles (Simone Deschênes), Monique (feu Adrien Ruel), Réjean (Lise Tremblay), Ruth (Donald Kelly). Il était le beau-frère de feu Antonin (Carmen Dionne), Aline (feu Lauréat Bérubé), feu Laurent (Bérangère Nadeau). Louise (feu André Lamontagne), feu Gilberte (Herbert Perry), Julien (Madeleine Ouellet), Richard (Jeannine Tremblay), Rémi (Sandra Smith), Bruno (feu Monique Bélanger, Marielle Boudreault), Sylvain (Micheline Drouin), Clément (Céline Tremblay), feu Roseline. Il laisse également dans le deuil ses très chers amis : Rita et Jules Lamontagne ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Anselme pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, (C.P. 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca