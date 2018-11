O'NEIL, Claudette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 27 octobre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Claudette O'Neil, épouse de monsieur Jean Landry, fille de feu madame Gemma Fradette et de feu monsieur Jacques O'Neil. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 14h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Nadine Roy, Linda Roy (Daniel Tremblay) et Richard Roy (Julie Gagné); ses petits-enfants: Maxime, Stéphanie, Michael, Alexandre, Audrey, Félix et Mathieu; sa sœur Mariette (Michel Langlois); les enfants de son époux: Caroline et Jean-François Landry ; ses neveux et nièces: Steven, Annie, Sylvain et Karine, ses belles-sœurs de la famille Landry: Monique et Madeleine ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la section des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg ainsi que celui de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.