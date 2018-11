DUMONT, Thérèse



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 octobre 2018, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Dumont, épouse de feu monsieur Léo Gagné, fille de feu madame Cécile Dubé et de feu monsieur Élysée Dumont. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Elle laisse dans le deuil sa fille Kathleen (Raymond), sa petite-fille Gaële ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : Richard (Lise), Desneiges, Cécile (Allen), Martin (Marthe) et feu Martine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de crise de Québec en indiquant à la mémoire de Thérèse Dumont https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centre-de-crise-de-quebec/#donate-now-pane