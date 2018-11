GAILLOUX, Lucien



Au Centre hospitalier Chauveau, le 19 septembre 2018, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lucien Gailloux, époux de madame Marie- Jeanne Potvin. Il était le fils de feu madame Maria Chassé et de feu monsieur Elzéar Gailloux. Il demeurait à Ste- Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Denise, Pierrette (feu Fabrice Debled) et Céline; ses petits-enfants: Patrick, Mathieu, Jean-Denis, Michaël, Pierre-Luc et Myriam; ses arrière-petits-enfants: Maely, Alexis et Britany; ses frères et sœurs: Cécile (feu Jean-Paul Larochelle), Thérèse, feu Jean-Louis (Gisèle Beaudry), Roger, Georges et André; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Potvin: feu Marie-Berthe (feu Wilfrid Corriveau), Gisèle (feu Raymond Genesse), Jacqueline, Juliette (feu Paul Genesse), Pauline (feu Conrad Bluteau), feu Annette (Roland Pothier), Jean-Pierre (Lyna Turcotte), Eugène (Thérèse Ménard), feu Lucienne (Jean-Pierre Godbout), Marc, feu Georges (Francine Girard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont Willie). La famille tient à remercier le personnel du centre hospitalier Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Résidence Espace de vie, pour Patrick, son petit-fils. Téléphone: (450) 569-2974 poste 74119, Site web : www.fondationespacesdevie.com. Des formulaires seront disponibles sur place.