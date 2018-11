TURGEON, Laurent



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 octobre dernier, à l'âge de 64 ans, est décédé Monsieur Laurent Turgeon. Il était le fils de feu Adélard Turgeon et de feu Gracia Chabot. Il laisse dans le deuil son ex épouse Francine Plante; ses enfants: Johanne (Dany Gignac) et Eric (Julie Ouellet); ses petits-enfants : Vanessa, Christopher, Carolanne, Samuel, Thomas, Antoine et Jaycob; ses arrière-petits-enfants : Lucas et Zakael; ses sœurs : Manon (Patrice Côté) et Linda (Michel Fiset); ses frères Yvan (Johanne Bolduc) et Roland (Martine Charpentier), sa grande-tante Ghyslaine Chabot, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le samedi 3 novembre de 13h à 16h. Un remerciement tout particulier au personnel de l'unité de greffe rénale de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués à l'unité des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (bureau 300, 8550 Boulevard Pie-IX, Montréal, QC H1Z 4G2).