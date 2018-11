LANDRY, Diane



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre dernier, à l'âge de 66 ans, est décédée Madame Diane Landry. Elle était la fille de feu Joseph Landry et de feu Eva Bélanger. Outre son conjoint, Monsieur Denis Dallaire, elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Marcelle (feu Gaston Fraser), Denise (Jean-Louis Daigle), Gilles (Brigitte Turgeon), Jean-Claude (Aline Abel), Pierre (Gina Pinet), Lorraine (Ghislain Nadeau), feu Lyne, Solange, Sylvain (Johanne Amyot), Richard et Réjean (Johanne Paquet); ses beaux- frères et ses belles-sœurs: Ronald (feu Micheline Pageau), feu Michel (Lisette Pichette), Denise (Charles Emond) et Jean-Pierre (feu Corinne Tardif); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 14h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1R4).