CURIE, Claude



Au Centre Paul-Gilbert (CHSLD de Charny), le 22 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Claude Curie, époux de feu Mme Hélène Bussières. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h et seraIl laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: François-Julien Girard (Emilie Dionne), Jean-Sébastien Girard (Ariane Baillargeon), Marie-Josée Girard (René Ferland), Sylvie Lepage (Patrick Légaré); et leurs enfants: Mélodie, Noémie, Ophélie et Julien-Charles; Angélique et Léandre; Jérémie, Maika et Olivier; Il était le frère de: feu Jean (Geneviève Benoit) et leur fils Philippe Curie (Sylvie Bernard); de la famille Bussières, il était le beau- frère de: Marie-Louise, feu Michel, Roger (Raymonde Carrier), feu Jacques (Louise Fanonera), Pierre (Mireille Hamel), Laurent (Nadja Albuquerque), Claire, Christine (feu Gabriel Hersir), Sylvie, Solange (Robert Ménard); Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie chaleureusement Dres Lucie Morneau et Ariane Girard ainsi que leur impressionnante équipe de professionnels dévoués et inspirés du Centre Paul-Gilbert. Impossible de passer sous silence le merveilleux Abbé Raymond Poulin, prêtre et chanteur redoutable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière (Centre Paul-Gilbert), 975 rue de la Concorde, Lévis QC G6W 8A7. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.