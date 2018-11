GRAVEL, Suzanne Martineau



À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 25 octobre 2018, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédée dame Suzanne Martineau, épouse de monsieur Raymond Gravel. Elle était la fille de feu monsieur Henri Martineau et de feu dame Juliette Asselin. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.La famille vous accueillera à l'église pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil outre son époux Raymond, ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Sonia (Richard Poulin), Claude (Nathalie Crépeault), Mathieu Morel Bouchard (Isabelle Boisvert); sa petite- fille: Karine Asselin (Luc-André Lessard); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: René (Agnès Tremblay), Rosaire (Claudette Boivin), Joseph-Henri (Denise Poulin), Elzéar (Claudette Poulin), Claudette (Jean-Paul Boutin), Agnès (Jean-Claude Picard), Jean (Thérèse Lachance), Prime (Nathalie Bernier), Jean-Claude (Lucie Deschêsnes), Thérèse (Robert Paré) Monique (Mario Leclerc) et elle est allée rejoindre ses parents ainsi que son frère Robert (feu Cyrille Asselin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Gravel, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement les oncologues de l'Hôtel-Dieu de Québec, le personnel des soins palliatifs à domicile, en particulier Frédérique Chapron pour son aide incroyable, ainsi que les docteurs Caroline Kochuyt et Richard Drouin pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec G1K 5Y9 https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don