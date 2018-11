THERRIEN, Gabriel



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Gabriel Therrien, fils de feu dame Yvonne Tremblay et de feu monsieur Donat Therrien. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 3 novembre 2018 de 13h à 16h. Les cendres seront déposées au cimetière de Tadoussac à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marlène Gagnon (Bruno Blouin), feu Jean-Yves Therrien (Eve Savard); ses petits-fils: Maxime Gagnon et Maxime Therrien; sa belle-fille: Sylvie Rioux; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que tous ses amis de la Marina du Vieux-Port de Québec. Un sincère remerciement au personnel de Place Alexandra et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.