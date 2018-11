GINGRAS, Jean-Benoît



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 19 octobre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Benoît Gingras, conjoint de dame Jeannine Tremblay, fils de feu monsieur Alphée Gingras et de feu dame Alice Thibodeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Jeannine; ses frères et soeurs: feu Pierre-Marie (feu Colette Bédard), feu François, Marcel (feu Aline Parent), Gilles (Ginette Urbain) et Liliane (feu Yvan St-Pierre); ses beaux-frères de la famille Tremblay: Philippe (Murielle Garon), feu Albert (Fernande Plamondon), feu Charles-Auguste (feu Cécile Bédard), feu Louis-Joseph (feu Rolande Pelletier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur assistance et leur dévouement lors de ses derniers moments de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.