JUEHNICHEN, Hartmut

À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 octobre 2018, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Hartmut Juehnichen, époux de madame Véronique Burns. Il était le fils de feu monsieur Walter Juehnichen et de feu dame Hildegard Behrendt. Natif de Königsberg en Allemagne, il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures et autrefois de Neuville. La famille recevra vos condoléances aude 13h à 14h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Neuville. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Anke Juehnichen (Yves Allard); ses petits-enfants: Mathias et Thomas; sa belle-soeur: Roswhita (Buckhard Juehnichen); ses neveux et nièces: Gunther et Tanya Juehnichen, Marie-Josée Thibault (Denis Dallaire), Mirko Thibault (Kerri Dierks) ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient a remercier Mme Louise Jobin pour toute l'aide apportée. Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle par le biais de leur site internet: https://www.gilleskegle.org/. Des formulaires seront également disponibles à la maison funéraire.