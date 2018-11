LEBEL, Rose-Aimée



Dans la paix, à son domicile, le 23 octobre 2018, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédée dame Rose-Aimée Lebel, fille de feu M. Roland Lebel et de feu dame Georgianna Blouin. Elle demeurait à Montréal, autrefois de Beauport. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.Elle laisse dans le deuil son frère Joseph Audet; ses sœurs: Georgette Audet Laing, Céline Audet, Marjolaine et Odette Audet, feu Anne-Marie Lebel, feu Rolland Lebel, feu Jeannette Audet Simard, feu André Audet, feu Lionel Audet et feu Raymond Audet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines qui étaient chers à son cœur. Elle laisse également dans le deuil de nombreux beaux-frères, belles-sœurs et de bons ami(e)s à Beauport où elle a demeuré une grande partie de sa vie.