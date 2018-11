ROULEAU, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 octobre 2018, est décédée à l'âge de 60 ans et 6 mois dame Lucie Rouleau conjointe de monsieur Denis Thibault. Elle était la fille de feu Rachel Lévesque et de feu Gérard Rouleau. Elle demeurait à L'Islet et était native de La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 2 novembre de 19 h à 21 h et samedi de 12 h à 13 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Denis Thibault, ses fils et ses belles-filles: Jean-Michel Desrosiers (Karine Millaire) et Pier-Alexandre Desrosiers (Marie-Lie Lachance); sa petite-fille Olivia Desrosiers; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Odette (Alain Journault), Renée (Jacques Cantin), Jovin (Carole De Carufel), Nathalie (Serge Nadon); les enfants de son conjoint: Sylvain Thibault et son fils Maxime, Sylvio Thibault (Nicole Fournier) et leur fille Catherine; son beau-frère Gilles Thibault (Nicole Caron), sa belle-soeur Odette Thibault (Michel Gaulin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour son dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie. Des formulaires seront disponibles au salon.