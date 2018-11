BEAULIEU, Solange



À son domicile, le 25 octobre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Solange Beaulieu, épouse de monsieur Jean-Yves Lauzier. Elle était la fille de feu dame Rose-Alma Genois et de feu monsieur Lauréat Beaulieu. Elle demeurait à Shannon.La famille vous accueillera aude 13h30 à 14h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Yves Lauzier, ses enfants: Anne, Renée et Yves (Judith Dufour); ses petits-enfants: Marie-Eve (Guerson Milien), Pascal, Amélie (Dominic Hould) et Pier-Yves (Alexanne Bolduc); ses arrière-petits-fils: William Shawn et Louis Karl; ses frères: Gaston et Robert (Huguette Dion); ses sœurs: Denise, Louisette (Jean-Guy Linteau et Colette (Jacques Leclerc). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lauzier: Janine (Jean-Yves Ross), Henriette (Rémy Tremblay), Françoise, Marie (André Roy), Jacques et Bernard (Pierrette Parent); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Pour honorer sa mémoire, des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387 et à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 seraient appréciés.