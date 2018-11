LEMAY, Corona Gagnon



Au CHSLD de St-Flavien, le dimanche 28 octobre 2018, est décédée à l'aube de ses 99 ans, Mme Corona Gagnon, épouse de feu Roger Lemay. Elle était domiciliée à Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Suzanne Beaudet), Louiselle (Marcel Dion), Raynald (feu Suzanne Hamelin), Normand (Micheline Morisset), Eudore "TOD" (Celyne Bernard), Johanne (Jean Roy) et Yvan (Monique Marcoux); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Jeanne-D'Arc Laliberté (feu Clément Gagnon) ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesjour des funérailles, à compter de 9h, directementUn merci spécial au personnel soignant du Riverain et du CHSLD de St-Flavien pour leurs bons soins. En guise de sympathie, la famille apprécierait un don à la Fabrique de Lotbinière. Les formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée au