GAGNON BEAULIEU, Pauline



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 22 octobre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Pauline Gagnon, épouse de feu monsieur Gervais Beaulieu. Elle était la fille de feu madame Alphonsine Giguère et de feu monsieur Charles-Octave Gagnon. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa sœur Monique (feu Fernand Houle), sa belle-sœur par alliance Louisette Mathieu (feu Benoît Beaulieu); ses neveux et nièces, dont Louise Lambert, Martine Gagnon et Guy Gagnon ainsi que ses ami(e)s, plus particulièrement Suzanne Bussières. Outre son époux Gervais, elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère: Madeleine, Marthe (Marcel Lambert), Jean-Charles, (Lucie Cantin) et sa belle-sœur Alfredine Beaulieu (André Jean). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél: 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.