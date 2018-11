DROLET, Maurice



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 octobre 2018, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédé monsieur Maurice Drolet, conjoint de Jocelyne Bédard. Il était le fils de feu madame Marie Côté et de feu monsieur Charles-Aimé Drolet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aule samedi 3 novembre 2018, de 9h à 12h.Il laisse dans le deuil son fils Étienne Bonin-Drolet (Sopha Ny), la mère de ce dernier Lise Bonin; ainsi que la famille Drolet et de nombreux amis proches. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.