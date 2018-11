LÉTOURNEAU, Laurent-Paul



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Laurent-Paul Létourneau, fils de feu dame Laetitia D'Anjou et de feu monsieur Henri Létourneau. Il demeurait à Québec.la famille recevra les condoléances à compter de 13h.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Henriette (feu Raymond Genest), feu Maurice (Carmen Bujold), feu Charles-Henri (feu Thérèse Anctil), Colette (René Roy) et Huguette (Jean-Guy Gélinas), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Salutations spéciales aux employés de Machinerie PW, pour leurs contacts humains et leurs amitiés. Un merci très reconnaissant à : Magella Poirier, pour l'avoir accompagné pendant et jusqu'à la fin de sa vie, à Jean Genest, Marco Genest et Robin Deschênes, pour leur disponibilité et leur soutien. À l'équipe médicale du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, sincères remerciements pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.