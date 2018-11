DROLET, Cécile Thibault



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 octobre 2018, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée dame Cécile Thibault, épouse de feu monsieur Georges-Albert Drolet, fille de feu monsieur Albert Thibault et de feu dame Adélia Caron. Elle demeurait à St-Raymond.9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Jean-Yves (Marie-Paule Thomas), Jacques (Louisette Lamontagne), Yolaine (Jacques Fawns), Johanne (Gilles Paquet) et Lise (Jean-Yves Vallerand) ; ses petits-enfants : Steeve, Jocelyn, Véronique, Nancy, Yan, Valérie, Eric et Cynthia; ses arrière-petits-enfants; Raphaël, Daliane, Danick, Anabelle, Jade, Alice, Ève, Théo, Félix, Flavie, Océane, Coralie et Florence ; ses frères et sœurs : feu Lucienne (feu Alfred Marcoux),feu Jeannette (feu Maurice Bédard), feu Marcel (feu Gemma Côté), feu Rita (feu Jean-Paul Verret), Roger (feu Thérèse Plante), feu René (feu Mable Hughes), feu Yvette (feu Gérard Verret), Maurice (Noëlla Cyr), feu Gaston (feu Yvette Poitras), Aline (feu Lucien Côté), Raymonde (Jacques Simard), Pierrette (feu Charles Pouliot), Gérard (feu Aline Mercier), Claude (Yvette Mercier) et Lucien (Lise Jolin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet : feu Lucien (feu Rita Caron), feu René (feu Jeanne-D 'Arc Cassista), Jeannette (feu Michel Tourville), feu Paul (feu Lucienne Frigeau), feu Émilien (feu Marguerite Veilleux), feu Armand (feu Jeannette Laflamme), Rita (feu René Trudel) et feu André (feu Aline Dorval), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 tél. : 514-861-9227 1-866-343-2262.