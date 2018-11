LABRIE, Thérèse Roberge



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 22 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Thérèse Roberge, épouse en premières noces de feu monsieur Eddy Lemay et en secondes noces de feu monsieur Robert Labrie. Elle demeurait autrefois à Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn Lemay (Marie Vallières), Michel Lemay, Joanne Labrie (Steven Berrigan), Camile Labrie et Brigitte Labrie (Carl Pelletier); ses petits-enfants : Mireille Lemay (Steve Ouellet), Stéphane Lemay (Isabelle Turgeon), Tommy Lemay (Annie Gingras), Nicolas Lemay (Marie-Ève Gagné), William Berrigan, Audrey Berrigan (Jérôme Boisvert), Jean-François Labrie (Janie Roy-Cossette) et Marie-Ellen Petit (Antoine Couture); ses arrière-petits-enfants; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel des Résidences du Précieux sang et du Centre d'hébergement de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam).le vendredi 2 novembre de 19h à 22h et le samedi 3 novembre à compter de 10h.