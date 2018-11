BOISSY, Thérèse Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2018, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Michel, épouse de feu monsieur André Boissy, fille de feu Victoria Morency et de feu Alphonse Michel. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueillera aude 9h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Lyne Boissy (Claude Leblanc); ses beaux-fils Alain Boissy (feu Johanne Caron) et Daniel Boissy ainsi que son beau-petit-fils Pascal Leblanc. Ses frères: Raymond (Hélène Gélinas) et Albert (Normande Lachance): ses belles-sœurs: Léda Martel (feu Henri Michel), Monique Michel (feu Gérard Michel), Sylvie Lepage (feu Paul Michel), Jacqueline Boissy (feu Maurice Gagné), Thérèse Boissy (Jacques Landry) et Micheline Boissy (Jacques Dupont). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418 683-8666