DUFOUR, Lise



Le 27 octobre 2018, est décédée au Jardin de MesAnges, à l'âge de 61 ans et 5 mois, Mme Lise Dufour, conjointe de M. Michel Ouellet, demeurant à St-Ludger-de-Milot. Elle était la fille de feu M. Richard Dufour et de feu dame Armandine Gaudreault. La famille recevra les condoléances le dimanche 4 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 5 novembre 2018 à compter de 9h à laMme Dufour sera confiée au crématorium. Outre son conjoint M. Michel Ouellet, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Paskinel (Sophie); les filles de son conjoint: Stéphanie (Dany) et Claudia (Stéphane) ainsi que ses petits-enfants adorés: Macké, Evans, Naomie, William, Lorianne, Matis, Emma, Milia et Zoélie. Elle était la sœur de: Denis Dufour (Line), Dominic (Aline), Francine (Mario), Gervais (Linda), Réjean (Denise), Steeve (Annie) et Cathy (François). Elle était la belle-sœur de: Yvette Ouellet (Raynald), Normand (Lyne), Monique (feu Michel) et feu Carol. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces ainsi que parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Soli-Can Lac-St-Jean Est, 1540, boulevard Auger Ouest, Alma, G8C 1H8. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour rendre hommage à Mme Lise Dufour, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com