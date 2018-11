LALIBERTÉ, Marcel



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 22 octobre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marcel Laliberté, époux de madame Laureen Gibson. Il demeurait autrefois à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy, Dany (Josée Henry), André (Isabelle Sauvageau) et Luc (Nadia Bissonnette); ses petits-enfants: Vincent Thibault, Océanne Laliberté, Elysa Parent, Jean-Chrystophe, Daphnée, Nathan et Anabel Laliberté; ses soeurs: Irène (feu Jean-Marie Fortin), Madeleine (feu Robert Brochu), Marguerite (feu Donat Fortier), Fernande (feu Aurèle Chatigny), Sr Marielle (Soeurs du Bon Pasteur) et Anne-Marie (feu André Pelchat). Il est parti rejoindre ses parents: Joseph Laliberté et Léda Rhéaume; ses frères et soeurs décédés: Armand (Mme Laura Larochelle), Nazaire (feu Jeanne Guillemette), Arthur (Mme Marcelle Drouin), Georges (feu Eva Laterreur), Roland (feu Viola Devost), Rita (feu Émile Turgeon), Claire (feu Daniel Turgeon), Guy (feu Laurette Poulin) et Jeannine (feu Roland Dussault). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Allen Gibson (Jacynthe Turgeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel des CHSLD de Sainte-Marie et de Saint-Isidore pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Noël du Bonheur / CHSLD Sainte-Marie de Beauce. Des enveloppes seront disponibles lors des condoléances. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 2 novembre de 19h à 22h et le samedi 3 novembre à compter de 9h.