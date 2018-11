THIBODEAU, Gemma



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 12 octobre 2018, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédée dame Gemma Thibodeau, épouse de feu monsieur Raymond Gaboury. Née à Québec le 27 décembre 1919, elle était la fille de feu dame Malvina Ferland et de feu monsieur Alfred Thibodeau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Thibodeau laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jacques Croteau), Serge (Carole L'Archer), Jocelyne (Claude Roy), Jocelyn, feu Réjean (feu Louise Miville); ses petits-enfants: Line (Ugo Bellante), Claudia, Martin, Kim, Julie (Christian Rivard), Steve; ses arrière-petits-enfants: Alexandre (Myriam Dionne), Maxim (Jessica Ménard), Jonathan, Noémie ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 8è étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour l'attention portée et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies du rein site : www.reinquebec.ca Tél : 1-800-565-4515. Les funérailles sont sous la direction de