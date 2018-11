CHABOT, Lucille



À son domicile, le 29 septembre 2018, à l'âge de 85 ans 1 mois, est décédée dame Lucille Chabot, épouse de feu monsieur Jean-Guy Montminy. Née à Québec, le 19 août 1933, elle était la fille de feu dame Marguerite Béland et de feu monsieur Jean-Thomas Chabot. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 2 novembre 2018 de 18 h à 21 h de même queà compter de 9 h.Les cendres seront déposées auprès de son époux au cimetière Giffard. Madame Chabot laisse dans le deuil ses enfants : Daniel Montminy (Aline Gingras), Michel Montminy (Marie-France Rioux), Lise Montminy (Richard Paré), Mario Montminy (Claire Sirois); ses petits-enfants : Benoit Montminy, Andréanne Montminy, Caroline Montminy, Nicolas Montminy et Laurie Paré; ses arrière-petits-enfants : Rose Gagnon, Frédérique Montminy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Maurice (Yolande), Robert (Sylvie), Gisèle (feu Raymond), Colette (Gilles), Yolande, Conrad (Diane), Richard (Céline), Nicole (feu Jean-Guy), Pierrette (feu André Chabot) ; de la famille Montminy : Lucille (feu Gaston), Rolande (feu Raynald), Yvette (feu Eddy Dutil), Marcel (Colette), Fernand (Ghyslaine), Arthur Jr. (Fernande), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lucille était également la sœur et la belle-sœur de : René Chabot (Raymonde), Lorraine Chabot (Emery), Thérèse Montminy (Fernand), Jeannette Montminy (Georges-Émile), Monique Montminy (Albert), tous décédés. La famille remercie Dre Nicole Thibault pour son suivi et les bons soins prodigués, l'équipe de l'insuffisance cardiaque de l'hôpital St-François d'Assise et tous ceux et celles qui de près ou de loin ont contribué au bien-être de Lucille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur de Québec site : www.fmcoeur.qc.ca Tél. : 1-888-473-4636Les Funérailles sont sous la direction de :