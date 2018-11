MATTE, Hélène Crispo



Au CHLD Ste-Monique, le 21 octobre 2018 est décédée à l'âge de 96 ans et 2 mois, madame Hélène Crispo, épouse de feu monsieur Aurélien Matte. Elle était la fille de feu monsieur Michel Crispo et de feu madame Rose-Aimée Castonguay. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule samedi 3 novembre 2018 de 11 heures à 13 heures.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil pour pleurer son départ ses enfants et leur conjoint(e) : Micheline (Marcel Roy), André (Claire Pelletier), Lyse (André Veilleux), France et Suzanne (Michel Falardeau); ses petits-enfants: Stéphane Roy, Jean-Sébastien Roy (Tania Dubé), Philippe-Olivier Matte, Dorothée Matte (Guy Bégin), Catheline Veilleux (Joël Cavarroc), Marie-Alexandra Veilleux (Damien Laborie) et Karine Fortin; ses arrières petits-enfants : Anne-Raphaëlle Roy, Alexia Roy, Jeremy, Taima, Logan et Jacob Roy; Léa et Zacharie Bégin, Évangeline et Eliott Cavarroc, Constance et Victoire Laborie, Christophe et Cassandre Boutet. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses belles sœurs: Guy (Solange Gingras) et Françoise Grenier (feu Alfred); de sa belle-famille : Pauline (feu Octave), Lucienne (Édouard Masson), Joseph (feu Bernadette Turcotte) et son filleul Christian Matte ainsi que de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du 2e étage du CHSLD Ste-Monique pour la qualité des soins prodigués et votre priorité d'accorder à notre maman une fin de vie sereine et digne. Sachez que tous vos gestes et attentions envers ses proches ont été grandement appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Ste-Monique, 6125, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Qc), G2E 5W2, tél. : 418-871-8701.