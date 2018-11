TREMBLAY, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 19 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Tremblay, époux de feu dame Georgette Guillemette. Né à St-Raymond de Portneuf, il était le fils de feu dame Marguerite Bourré et de feu monsieur Egbert Tremblay. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Jean-Guy laisse dans le deuil ses enfants: Michèle et Marc (Marie-Andrée Doyon); ses petits-enfants: Mélanie-Anne (Jérémie), Marie-Pier (Samuel) et Jean-Christophe; sa belle-sœur Sylvaine Gagnon (feu Robert), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout spécialement monsieur Gilles Beaupré. Monsieur Tremblay était également le frère de: Lucille (Gaétan Drolet), Roger (Évangéline Renaud), François (Patricia Plamondon), tous décédés. La famille remercie tout particulièrement le personnel du département C-5000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site : www.pq.poumon.ca, Tél. : 1-800-295-8111. Les funérailles sont sous la direction de