VILLENEUVE, Julienne Ruel



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Julienne Ruel, épouse de feu Léopold Villeneuve, fille de feu Henri Ruel et de feu Blanche Blais. Elle demeurait à la Résidence des Franciscains.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie Villeneuve (Pierre Lavoie) et Daniel Villeneuve (Johanne Aquin); ses petits-enfants: Philippe Lavoie (Éloïse Chabot), Jérémy Lavoie (Isabelle Dubé), Jonathan Villeneuve (Caroline Morneau) et Nicolas Villeneuve (Laura Raymond) ainsi que ses deux arrière- petits-enfants: Jade et Tiffany Villeneuve. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse Ruel (feu Albert Pruneau), feu Florent Ruel (feu Marguerite Villeneuve), feu Guy Ruel (Florence Clouet), feu Gisèle Ruel (feu Benoît Thériault), feu Roger Villeneuve (feu Marie-Paule Bernard) ainsi que Raymond Villeneuve (Lise Faubert). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Un merci spécial à Mélanie et Maude et à toute l'équipe de la Résidence des Franciscains pour toute l'attention apportée et les bons soins prodigués au cours des derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-527-4294 (https://societealzheimerdequebec.com/) ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, av. Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3 tél.: 418-683-8666 (www.cancer.ca).