BLOUIN, Mario



Le 18 octobre 2018, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Mario Blouin, fils de madame Denise Beaurivage et de monsieur Jean-Guy Blouin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 novembre 2018, de 14h à 17h et de 18h à 21h, auoù la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses filles : Laurence et Juliette; la mère de ses filles, Maryse Belles-Isles; ses sœurs : Chantale et Nathalie (Steve Gauthier); son amoureuse, Marie-Pierre Lebel et sa fille, Juliette, ainsi tous les membres de la famille, ami(e)s, collègues et clients dont il était tant aimé et apprécié.