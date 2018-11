PERREAULT, Gérard



À sa résidence du Manoir Sully, le 21 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gérard Perreault, son amie de cœur Lucie Grenon, fils de feu madame Alice Poulette et de feu monsieur Édouard Perreault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 3 novembre 2018, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Marie-Sophie Ivers) et Chantal (André David) et la mère de ses enfants Michèle Bolduc; ses petits-enfants : LouKas, Tristan-Ludovic, William et Kara; ses frères : Jean-Claude et Gaétan (Rosanne Girard), ainsi que neveux, nièces dont Anne, cousins, cousines, parents et amis : Camille Doyon ainsi que son groupe AA des courageux du dimanche matin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.