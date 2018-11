FERLAND, Marc-André



"Que ton repos soit aussi doux que ton courage fut grand."À la Maison de soins Palliatifs du Littoral, le 23 octobre 2018, à l'âge 90 ans, est décédé tout en douceur et entouré des siens, monsieur Marc-André Ferland, époux de feu madame Hortense Picard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint- Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Gaétan Noël), Jacques (Chantal Boutin), Yves (Jocelyne Noël), Diane (Michel Guay) et Marie (David Bouchard); ses petits-enfants: Sylvain (Esther Fradette), Julie (André Lacasse), Isabelle (Bryan Rivard), Jean-François (Andrée-Anne Gagné), Marie-Pier (Jérome Dubé) et Katherine (Marc-Étienne Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Guillaume, Christopher, Émilie, Nathan, Pier-Olivier et William. Il était le frère de feu Noëlla, feu Henri (feu Jeanne Bussière), feu Joseph (feu Jeanne d'Arc Plante), feu Rose-Eva (feu Alfred Couture), feu Lucille (feu Marcel Joncas), feu Jean-Paul (feu Cécile Genest), feu Jeannine (feu Roméo Morin), Pauline (feu August Vachon), feu Louisette (feu Claude Rochon) et de Michel (Denise Bisson); le beau-frère de la famille Picard de: feu Paul-Eugène ptre, feu Anna-Marie, feu Thérèse, feu Jacques ptre, feu Soeur Camilla (NDPS) et de feu Joseph (feu Monique Paquet). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ses bons amis du Manoir Liverpool. La famille tient à remercier la Dre Marie-Christine Mailhot ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/). La famille vous accueillera aule jeudi 1er novembre de 19h à 22h et le vendredi 2 novembre à compter de 11h.et de là au cimetière Mont-Marie de Saint-Romuald.