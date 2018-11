LEPAGE BÉLANGER, Josette



À l'IUCPQ, le 25 octobre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Josette Lepage, épouse de feu monsieur Jean-Marie (John) Bélanger, fille de feu dame Blanche Ouellet et de feu Joseph Lepage. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h.Une seconde célébration aura lieu en l'église St-Marcellin des Escoumins, le samedi 10 novembre 2018 à 11h. La famille recevra les condoléances à l'église des Escoumins à compter de 10h30. Elle laisse dans le deuil son filleul Christian Harvey et sa filleule Line Lepage ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval), CLSC de Loretteville et Les Jardins de Katerina pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer,1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél. : 418 683-86666