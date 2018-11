TACA, Dorel



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'un homme de cœur. Monsieur Dorel Taca nous a quittés avec dignité et douceur le 23 octobre 2018, à l'âge de 57 ans, des suites d'un cancer. Fils de feu Nicolai Taca et de feu Florica Iacu, originaire de Timisoara en Roumanie, il demeurait à Saint-Apollinaire. Il laisse dans le deuil sa conjointe Katlheen Dumont, sa fille Alexandra Taca (Mathieu Béland), son fils Gabriel Taca (Sophie Gilbert), la mère de ses enfants (Nathalie Aubé) ainsi que son beau-fils Brandon Parent et sa belle-fille Héléna Parent. Il laisse également dans le deuil sa famille résidant en Roumanie ainsi que celle de Québec, de nombreux amis proches de partout dans le monde, ses neveux, nièces et autres parents. Un remerciement particulier aux amis proches et collègues de Dorel Taca pour votre présence presque quotidienne, vos soins, votre aide et la joie apportés dans ces moments difficiles qui fut très appréciés. Un grand merci au département des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale Saint Brigid's et à toute l'équipe pour toute l'attention, l'humanité, le respect ainsi que les bons soins prodigués. La famille recevra vos condoléances, en présence des cendres, le samedi 3 novembre 2018 de 12h00 à 14h30 à(Pour accéder au stationnement gratuit, emprunter la rue des Jardins-Mérici et avancer vers la première barrière à votre droite.) Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au département des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's.