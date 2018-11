MALTAIS, Maurice



Le 26 octobre 2018 s'est éteint Maurice Maltais à l'âge de 93 ans. Époux de feu Joffrine Asselin, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Alec Laporte), ses fils: Robert (Diane Huot), Michel et Daniel (Natalie Rinfret); ses petites-filles: Joëlle (Laurent Desjardins) et Alexis; son petit-fils, Julien-Pierre, et son arrière-petit-fils, Arthur (né le 30 août 2018). Il était le fils de feu Boris Maltais et de feu Julia Lapointe, le frère de feu Auguste, Jules, Gérard, Marie-Paule, Louis-Philippe, Guy et Clément. Il laisse également plusieurs neveux et nièces et connaissances de la résidence Jazz Lebourgneuf. Les funérailles ont été laissées aux soins duNous tenons à remercier sincèrement le personnel des départements d'orthopédie et des soins palliatifs du centre hospitalier de l'Enfant-Jésus (CHU de Québec) pour leurs soins et leur attention bienveillante à son endroit. Originaire de La Malbaie, ses cendres rejoindront celles de son épouse, Joffrine, au cimetière de cette paroisse lors d'une brève cérémonie de mise en terre à une date que nous communiquerons aux familles Maltais et Asselin au cours des prochaines semaines. Pour rendre hommage à M. Maltais, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.