SAUCIER-DUMAIS, Suzon



Au CHUL, le 16 octobre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Suzon Saucier, épouse de feu Denis Dumais. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Louise (Jacques Chabot), Claire (Jean Faber), Denis (Suzanne Cossette) et Michèle; ses petits-enfants: Jacquot (Mélanie Jolin) et Marie-Claire Chabot (Justin Dépatie), Anne- Marie (Julien Turcot) et Charles Faber (Caroline Carrier), Pierre (Virginie Boucher-Gagnon), Simon (Loriane Périer) et Dominique Dumais (Gabriel Boilard); ses arrière-petits-enfants: Charles-Alexandre, Juliette, Sarah, William, Xavier, Justine, Claire et Roman; sa belle-sœur, Jacqueline Dumais, son beau-frère Georges Brochu ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Nos remerciements vont à la Dre Paule Boisvert, sa médecin traitante, à l'équipe de madame Josée Brulotte du CLSC de Sainte-Foy, Sillery, au département de gériatrie du CHUL pour leur très grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, QC G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.