Augmentation des revenus et des profits pour BCE

BCE, la maison-mère de Bell, a haussé ses profits et ses revenus au troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier.

Ses revenus ont augmenté de 3,2 %, passant de 5,69 milliards $ au troisième trimestre de 2017 à 5,87 milliards $ pour celui de cette année.

Son bénéfice net a crû de 2 %, avec une hausse de 17 millions $ par rapport à 2017 pour s’établir à 867 millions $ au dernier trimestre.

«La stratégie de Bell, qui mise sur l'investissement dans les réseaux à large bande, l'amélioration continue du service et l'efficience des activités d'exploitation, porte ses fruits : des résultats de premier plan dans le marché, une meilleure performance financière interne et des innovations en matière de services dans tous nos secteurs d'activité», a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada, lors de la divulgation des résultats de son entreprise par communiqué, jeudi.

BCE dit avoir gagné un nombre record d’ajouts net d’abonnés aux services sans fil, avec un total de 178 000. Cette hausse s’explique notamment par la croissance de son service à faible coût Lucky Mobile et le nombre le plus élevé d'ajouts nets d'abonnés des services postpayés depuis 2012.

Avec 88 000 abonnés de plus dans les services internet et de télé IP à large bande, une hausse de 8,7 % par rapport au troisième trimestre 2017, BCE dit avoir connu la plus forte progression de l'industrie dans ce secteur.