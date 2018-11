CARON, Claude



Au CHSLD du Fargy, Québec, le 21 octobre 2018, à l'âge de 86 ans 4 mois, est décédé monsieur Claude Caron, époux de dame Pierrette Roy. Né à Québec, il était le fils de feu dame Juliette Potvin et de feu docteur Sylvio Caron. Il demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. Outre son épouse Pierrette, monsieur Caron laisse dans le deuil ses nièces de la famille Caron: Marie-Josée et Sophie Lafortune; ses belles-sœurs: Gertrude Roy (feu Michel Lafrance), Colette Roy (feu Gérald Fortier), Simone Bérubé (feu Fernand Roy), Solange Gaudreau (feu Jacques Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces de la famille Roy, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Suzanne (François Lafortune) et le beau-frère de la famille Roy: Thérèse (Marcel Côté), Roland, Jean-Pierre, Marcel (Hélène Dussault), André, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du 4e étage du CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Tél. : (418)527-4294 www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de