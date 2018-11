MATHIEU, Jean-Louis



À son domicile, le 26 octobre 2018, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Mathieu époux de madame Denise Leblond et fils de feu Jean-Paul Mathieu et de feu Jeannine Bernard. Il demeurait à Saint-Lazare Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. L'inhumation des cendres se fera au Columbarium du cimetière paroissial de Saint-Gervais sous la direction de laIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sœurs: Anne-Marie (Henri Lacasse), Paul-André (Ginette Doiron), Normand (Suzanne Doyon), Dorothée (Rosaire Rémillard), Chantale et Dany; sa belle-mère madame Thérèse Mercier (feu Georges Leblond) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leblond: Daniel (Louise Fortier), Françoise (Laval Desjardins), Louise (Jeannot Ouellet), Rénald (Sylvie Rousseau), Gilbert (Vanessa Taddei) et plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CLSC de Bellechasse pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire