Marcel Larivière



Le 25 octobre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé, entouré des siens, M. Marcel Larivière. Il est allé rejoindre Jacqueline (Massicotte), sa bien-aimée, dont il a été l'époux pendant 67 ans. Il demeurait à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine).Il laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses huit petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants :Carmen (Jacques Grégoire), sa petite-fille Nathalie Moreau et son arrière-petit-fils Hugo Medeiros;Clément (Louise Boivin), ses petits-fils Benoît et François Larivière, et sa petite-fille Maryse Larivière (Rutilio Alfonso Hernandez) et ses arrière-petits-enfants Victor et Alice Hernandez;Gilles (Chantal Lapointe), son petit-fils Luc Larivière et ses arrière-petits-enfants Loup et Lili-Rose Larivière, sa petite-fille Marie-Claude Larivière (Patrick Pratte) et son arrière-petit-fils Gabriel Pratte;Claude (Marie-Mai Rossignol), son petit-fils Jean-Daniel Larivière (Jessica Beaudoin-McNicoll) et ses arrière-petites-filles Julia et Laurence Larivière, et Kristine Larivière (John Giroux-McCollough).Il laisse aussi dans le deuil sa sœur Louise Larivière (Jean-Pierre Drouin) et sa belle-sœur Mariette René (feu Marcel Massicotte) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, des parents et des amis.le vendredi 2 novembre 2018 de 10 h à 22 hainsi quejour des funérailles, à partir de 9 h.L'inhumation aura lieu au cimetièreSainte-Marie-Madeleine.La famille tient à remercier tout le personnel du Cénacle Saint-Pierre pour son approche humaine, pour toute l'attention et les soins dont il a grandement bénéficié.