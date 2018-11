COMEAU, Blandine Tremblay



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 28 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Blandine Tremblay, épouse de feu monsieur Léonard Comeau, fille de feu madame Irma Gilbert et de feu monsieur Cyr Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9h à 11h.L'inhumation se fera le lendemain, le lundi 5 novembre à 14h30, au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Joan Renaud), Linda (Benoît Voyer), James (Suzanne Quirion), Johanne (Michel Tremblay), John (Guylaine Lemay) et Steven; ses petits-enfants: Jonathan, Cassy, Charles-Édouard, William, Simon-Pierre, François, Marc-Antoine, Jenny et Lindsay-Ann; ses arrière-petits-enfants: Justine, Maxence, Elliot, Ève-Marie, Élodie, Abigaëlle, Léonard et Sasha. Elle était la sœur de: feu Rosaline (feu Marc Mongeau), feu Thérèse (feu Laurent Dufour), Gisèle, Jacqueline (feu Claude Lefebvre), Rita (feu Domingo Afonso), feu Paul-Henri (feu Colombe Drapeau), Christiane (Yvon Céré), André (Micheline Poirier), Simone (feu Jean-Yves Simard), feu Marcel (feu Mélanie Leclerc), feu Cyrille (Nicole Paré), feu Pauline (feu André Villeneuve) et Jacques (Lucie Corriveau). Elle était la belle-sœur de: feu Leroy (feu Jeannine Séguin) et Lawrence (Lisette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3e étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, tél: 1-888-768-6669, site web: www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.